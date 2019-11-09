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Dikili ve Menderes'te 79 yakalandı

'in Dikili ve Menderes ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 79 yakalandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.11.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 10:28
Dikili ve Menderes'te 79 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen çarşamba günü saat 23.05'te gelen ihbarla, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında lastik bottaki bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibinceyeri tespit edilerek durdurulan lastik botta, 28'i Suriye, 12'si Somali, 4'ü Filistin uyruklu olmak üzere 44 kaçak göçmen yakalandı. 21'i erkek, 15'i kadın, 8'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı ise geçen perşembe günü saat 00.30'da, Menderes ilçesi Ahmetbeyli açıklarında bir lastik bot tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 24'ü Suriye 10'u Filistin, 1'i Mısır uyruklu olmak 35 kaçak göçmen yakalandı. 18'i erkek, 6'sı kadın, 11'i çocuk olan grup da kıyıya getirildi.

Yakalanan toplam 79 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Dikili ve Menderes'te 79 kaçak göçmen yakalandı
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