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Fidan dikme kampanyasına katılım için son günler! fidan '''' fidan dikme kampanyası ne zaman sona eriyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından start verilen fidan dikme kampanyası projesi, son yılların en faydalı ve en kapsamlı organizasyonları arasında yer aldı. Çevreye ve yeşile karşı duyarlı bir nesil yetiştirmek amacıyla fidan dikmeyi teşvik eden Geleceğe Nefes Ol kampanyasına nasıl katılınır? Kampanyaya katılan kişiler diledikleri ilimizi seçerek fidan dikme sertifikası alabiliyor. Sertifika niteliğindeki bu fidan dikme katılım belgeleri de Instagram, Facebook, Whatsapp gibi sosyal medya platformlarında yayılınca fidan dikme kampanyası da geniş kitlelere hitap edebilme şansı buldu. Peki katılım belgesi nasıl alınır, fiden dikme ne zaman bitecek? İşte tüm bu soruların yanıtlarını özel olarak hazırladık...

Giriş Tarihi: 9.11.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 09:31
Fidan dikme kampanyasına katılım için son günler! fidan ''Geleceğe Nefes Ol'' fidan dikme kampanyası ne zaman sona eriyor?

"11 milyon ağaç, bugün fidan yarın nefes!" sloganıyla başlayan kampanyasına bu denli ilgi gösterilmesi başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere herkesi mutlu ediyor. nasıl katılınır? 4 Kasım Pazartesi sabahı itibariyle fidan dikme oranı olarak ilk 5 sırada; Isparta, Manisa, Bingöl, Tünceli ve Yozgat illeri var. Hedeflenen fidan sayısı; 11.047.430 olarak belirtilmişti sahiplenilen fidan sayısı ise 11.955.122 oldu. Geleceğe Nefes Ol kampanyası bitti mi? gibi sorular sosyal medyada dolaşsa da kampanya sürüyor.

PEKİ GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI NE ZAMAN SONA ERECEK?

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Fidan dikme kampanyasına katılım için son günler! fidan ''Geleceğe Nefes Ol'' fidan dikme kampanyası ne zaman sona eriyor?
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