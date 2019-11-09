‘Kaza değil, cinayet’

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İstanbul Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Eylül'ün babası, büyük bir ihmal olduğunu söyleyerek sorumlulardan sonuna kadar davacı olacağını söyledi. Olayda ihmaller olduğunu ifade eden baba Cahit Mirzaoğlu, "Araç okul bahçesinde ne arıyor. Orada binlerce çocuk var ilköğretim okulu. 7 yaş 8 yaş 10 yaş. Bu kadar ihmal olur mu? Bizim servis ile alakamız yoktu ev yakın olduğu için annesi elinden tutup okula götürüyordu. Bu kaza değil, bir cinayettir. Kaza yolda olur okulun bahçesinde kaza olmaz" dedi.Acılı baba, "Okul yönetimi okul müdürü kimse sorumlular sonuna kadar davacıyım" diye konuştu. 6 kardeşin en küçüğü olan Eylül önceki akşam toprağa verildi. Yaşanan olayın ardından dün velilerin büyük kısmı çocuklarını okula göndermedi. Servis aracının sürücüsü Hüseyin Yıldırım ise tutuklandı.