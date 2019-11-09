Pes dedirten son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan geldik diyerek...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir olay yaşandı. Gelen son dakika haberine göre birçok vatandaş, Milli İstihabarat Teşkilatı personeli olarak kendilerini tanıtan iki kişinin para istediğini söylemesinin ardından konuyla ilgili araştırma başlatıldı. Emniyet güçleri, yaşanan olaylarla ilgili şoke eden ayrıntılara ulaştı. Konyaaltı ilçesinde polise başvuran H.E.T., 650 bin lira değerindeki dairesinin, MİT mensubu olduğunu belirten İ.Ö. ve A.S. adlı kadın tarafından, baskıyla alınmaya çalışıldığını söyledi.