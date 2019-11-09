Rabia Naz’ın tırnaklarında erkek DNA’sı belirlendi

BUGÜN NELER OLDU

Giresun'un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018'de evlerinin önünde yaralı halde bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümüyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Trabzon Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda, "Rabia Naz Vatan'a ait olduğu bildirilen örneklerden en az biri erkek birden fazla şahsa ait olabilecek DNA profili bir arada karışık elde edildi.Söz konusu karışık DNA profilinin Rabia Naz Vatan ait DNA profilini içerdiği tespit edildi" denildi. Bu detay, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili 12 üyesi olan Meclis Araştırma Komisyonu'nun da ilçede bulunduğu gün ortaya çıktı. AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığındaki heyet, Rabia Naz'ın annesi Atika ve babası Şaban Vatan ile görüştü.Baba Vatan, kızına çarpan aracın bir yıkamacıda temizlendiğini iddia etmişti. Babanın iddialarını oto yıkamacıda çalışanlar bugüne kadar hep reddediyordu. Ancak önceki gün yıkama şirketinde çalışanlarla tekrar konuşmaya giden baba Vatan, "Yıkamacıda çalışanlar, 'Evet o gün siyah renkli doblo otomobili yıkadık' itirafında bulundular. Bunun ses kaydı bende mevcut" dedi.