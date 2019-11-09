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zehirlenmesi faciasından ! Siyanürü nasıl satın aldığı ortaya çıktı!

Önceki gün Antalya’da yaşanan faciası ile ilgili geldi. Selim Şişmek, siyanür ile önce eşinin ve çocuklarının canına kıymış, ardından da intihar etmişti. Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine daireye gelen 3 polis ve 3 sağlık personeli evin içindeki havadan etkilenerek fenalaşınca hastaneye kaldırılmış ve gözler siyanür kimyasalına çevrilmişti. SABAH, yaşanan facia ile ilgili flaş detaylara ulaştı. Siyanürün nasıl satın alındığı ortaya çıktı! İşte bir ailenin yok olmasına neden olan ve Selim Şimşek tarafından gerçekleştirilen siyanür katliamı ile ilgili yeni detaylar…

ERDOĞAN ÖZTÜRK Yaşam
Giriş Tarihi: 10.11.2019 07:52 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 07:52
Siyanür zehirlenmesi faciasından son dakika haberi! Siyanürü nasıl satın aldığı ortaya çıktı!

Türkiye'nin gündemine oturan zehirlenmesi haberi son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Fatih'te bir kadın önce kardeşlerini zehirleyerek öldürmüş, ardından da siyanürü kendisi içerek intihar etmişti. Bu olaydan kısa süre sonra da Selim Şimşek adında bir şahıs eşini ve çocuklarını siyanürle öldürdükten sonra kendisini de öldürmüştü. Siyanürü nasıl temin ettiği ortaya çıktı.

ZİLE BASINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Antalya'da yaşayan Şimşek ailesinden haber alamayan bir yakınları, önceki akşam saat 20.00'de eve gelip zile bastı. Kapıyı açan olmayınca geri dönen aile yakını, gece yarısı tekrar geldiğinde yine kimse açmayınca polisi aradı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla kapıyı çilingir yardımıyla açan polisler eve girince, baba Selim Şimşek (36) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek'i (5) yatak odasında, anne Sultan Şimşek'i (38) de koridorda yatarken buldu.

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Siyanür zehirlenmesi faciasından son dakika haberi! Siyanürü nasıl satın aldığı ortaya çıktı!
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