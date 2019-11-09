Tacizci jinekoloğu kurtarmak istemişler

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Ünlüjinekoloji profesörü Fecrialem Sevilen İstanbul Nişantaşı'nda bulunan özel muayenehanesinde iki kadın hastasına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davasında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmıştı. Sevilen'in ilk gözaltına alındığı sırada büyük bir skandal yaşandığı ortaya çıktı. Sevilen'in cep telefonu ve dizüstü bilgisayarını inceleyen polisler cinsel içerikli görüntü bulunmadığına dair tutanak düzenledi. Fakat adli bilişim uzmanına yaptırılan bilirkişi incelemesinde şüphelinin gözaltında olduğu sırada söz konusu materyallerin silindiği ortaya çıktı. Polisler hakkında İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Polislere "Görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma başlatıldı.