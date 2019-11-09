TÜVTÜRK çalışma saatleri 2019: TÜVTÜRK istasyonları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Araç sahibi olan vatandaşların belli periyodlarla TÜVTÜRK'e giderek araçlarını gerekli muayenelerden geçirmesi gerekiyor. Bu nedenle de TÜVTÜRK ile ilgili sık sık araştırma yapılıyor. En çok merak konusu olan sorular arasında "TÜVTÜRK istasyonları saat kaça kadar açık?" ve "TÜVTÜRK Cumartesi açık mı?" soruları yer alıyor. TÜVTÜRK açılış ve kapanış saati ile hafta sonu çalışma saatleri hakkında gerekli bilgileri haberimizde derledik. İşte TÜVTÜRK araç muayenesi için kurumun çalışma saatleri…

TÜVTÜRK ÇALIŞMA SAATLERİ

TÜVTÜRK hafta içi 08:30 – 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. TÜVTÜRK Muayene İstasyonları Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi dini ve resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

TÜVTÜRK İLETİŞİM BİLGİLERİ 2019 TÜVTÜRK

Genel Müdürlüğü, Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak, No: 21 Seba Ofis Bulvar B Blok 34396 Sarıyer / İstanbul adresindedir. TÜVTÜRK'e 0 212 366 99 00 numaralı telefon veya 0 212 285 06 46 numaralı faks ile ulaşmanız mümkündür...



TÜVTÜRK HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

TÜVTÜRK, hafta sonu Pazar günü hariç haftanın her günü hizmet vermektedir. Cumartesi günlerinde de 08:30 – 17:30 arası hizmet vermektedir.

