10 Kasım’da otobüs ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma metro, otobüs ve metrobüs bedava mı?

10 Kasım ulu önder Atatürk'ü anma günü için Türkiye'ni birçok noktasında olduğu gibi İstanbul'da da anma törenleri düzenlenecek. Resmi tatillerde İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olduğu için vatandaşlar bugüne ilişkin de araştırma yapıyorlar. Merak konusu olan soruların başında "Bugün otobüsler ücretsiz mi?" ve "İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?" soruları geliyor. Peki, 10 Kasım'da, yani bugün, toplu taşıma ücretsiz mi? İşte 10 Kasım 2019 Pazar günü metrobüs, metro, otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı hakkında önemli bilgiler...