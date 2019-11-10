Aile faciası kargo paketiyle geldi

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BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da yaşayan Şimşek ailesinden haber alamayan bir yakınları, önceki akşam saat 20.00'de eve gelip zile bastı. Kapıyı açan olmayınca geri dönen aile yakını, gece yarısı tekrar geldiğinde yine kimse açmayınca polisi aradı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla kapıyı çilingir yardımıyla açan polisler eve girince, baba Selim Şimşek (36) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek'i (5) yatak odasında, anne Sultan Şimşek'i (38) de koridorda yatarken buldu. Sağlık ekipleri, aile üyelerini öldüğünü belirlerken, daireye giren 6 polis ve 3 sağlık görevlisi ile kapıyı açan çilingir, yayılan kokudan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ailenin siyanürle zehirlenerek öldüğü belirlenince, bina boşaltıldı. Sokak ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yapılan incelemede, Selim Şimşek'in, internetten siyanür siparişi verdiği ve gelen paketi önceki gün ikindi saatlerinde kargodan aldığı, gece evde herkes uyuduktan sonra da tüm aileyi zehirlediği belirlendi. Olay Yeri İnceleme Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ile AFAD ekipleri özel kıyafetler giyerek binada ve çevresinde inceleme yaptı. Afyonkarahisar'dan AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibide özel kıyafetlerle evde siyanür aradı. Cenazeler de özel yöntemle tabutlara konulup Antalya Adli Tıp Morgu'na götürüldü.Olay Yeri İnceleme ekibinin evde yaptığı araştırmada, Selim Şimşek'in bıraktığı 2 sayfalık bir mektup buldu. Öte yandan, Selim Şimşek'in Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne dışarıdan yazılım desteği verdiği, ancak 31 Mart yerel seçimlerinden sonra iş alamadığı için bunalıma girdiği iddia edildi. Komşuları, Şimşek'in son dönemde işletmek amacıyla kiralık market aradığını söyledi. Olayı öğrenen Selim Şimşek'in Erzurum'daki yakınları ile Sultan Şimşek'in Konya'daki yakınları da Antalya'ya geldi. Otopsileri tamamlanan ailenin cenazeleri, yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Erzurum'a götürüldü.Mayıs ayında İzmir'in Bayraklı ilçesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan (21), internetten siparişle 130 lira vererek 1 kilo potasyum siyanür aldı. Kalkan, siyanürden şerbet hazırlayıp annesi Fatma (39) ile babası Mehmet Kalkan (46) ile bir kardeşinin ölümüne neden oldu. Bir kardeşi ise şerbeti içmek istemeyince ölümden kurtuldu. Yine önceki gün İstanbul Fatih'te Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60), siyanürle yaşamlarına son vermişti.Fatih'teMolla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir dairede ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazeleri halen teslim alınmayı bekliyor. Ailenin yakın arkadaşı Alkan da avukatıyla beraber Adli Tıp Kurumu'nda cenazeleri teslim almak için uğraş veriyor. Yetişkin ailesinin dostu Serpil Alkan ailenin Mersin'de bulunan kardeşleriyle telefonda görüştü. Kardeşlerin cenazeleri Alkan'ın alması için dilekçe yazıp göndermesi bekleniyor.Sibir karbon ve ona bağlı üç azot içeren kimyasal bileşiklere verilen addır. Vücudumuzda da bulunan siyanürün aşırı miktarda alınması direkt kişinin zehirlenip, ölmesine neden olur. Kiraz, badem kayısı, şeftali, erik, fasulye, patates, turp, lahana ve şalgam gibi doğal ürünlerde de siyanür bulunuyor. Yüksek miktarda siyanür, kana geri dönüşümsüz bir şekilde bağlanarak kanın dokulara oksijen sağlayamamasına sebep olur. Oksijen kana taşınamadığından kişi boğulur. Sanayide hidrosiyanik asit siyanürü kimyasal madde üretiminde, hayvan temininde ve haşere ilaçlarında kullanılır. Sodyum siyanür ise madencilik, kimyasal ve optik endüstrisinde kullanılır. Siyanürün satışıyla ilgili "Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik" 16.06.2004 tarih ve 25494 sayıyla Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte dağıtım kanallarının her birinin ve son kullanıcısının tespit edilmesi ve suistimalinin önlenmesi amaçlansa da sağlıklı bir kontrolün olmaması nedeniyle siyanür internet motorları üzerinden rahatlıkla satın alınabiliyor.