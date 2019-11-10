Atatürk'ün sevdiği ve dinledeği şarkılar! Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar nelerdir?

1938 yılında hayatını kaybeden Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar 10 Kasım'da yani bugün binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Siyasi liderliğinin ötesinde sanata ilgi duyan ve destekleyen ulu önderimizin müzik dinlemeyi sevdiği herkes tarafından bilinmektedir. Peki, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar nelerdir? İşte hayran olduğu musikilerle Atatürk'ün sevdiği şarkılar…
ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR NELERDİR?
Alişimin Kaşları Kare
Atladım Bahçene Girdim
Cana Rakibi Handan Edersin
Dayler Dayler, Viran Dayler
Hab-gah-ı Yare Girdim Arz İçin Ahvalimi
Köşküm Var Deryaya Karşı
Mani Oluyor Halimi Takrire Hicabım
Vardar Ovası
Şahane Gözler Şahane