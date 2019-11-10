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Atatürk'ün sevdiği ve dinledeği şarkılar! 'ün sevdiği şarkılar nelerdir?

’da ulu önder ile ilgili her detay vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 1938 yılında hayatını kaybeden ve bedenen aramızdan ayrılan Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılar internet üzerinden araştırılmaya başladı. Sanatın her türlüsüne ilgi duyan ve seven ulu önderimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da saygı, sevgi ve özlemle anılıyor. Peki, Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılar nelerdir? İşte hayran olduğu musikilerle Atatürk’ün sevdiği şarkılar…

Giriş Tarihi: 10.11.2019 12:59
Atatürk'ün sevdiği ve dinledeği şarkılar! Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar nelerdir?

1938 yılında hayatını kaybeden Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar 10 Kasım'da yani bugün binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Siyasi liderliğinin ötesinde sanata ilgi duyan ve destekleyen ulu önderimizin müzik dinlemeyi sevdiği herkes tarafından bilinmektedir. Peki, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar nelerdir? İşte hayran olduğu musikilerle Atatürk'ün sevdiği şarkılar…

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR NELERDİR?

Alişimin Kaşları Kare

Atladım Bahçene Girdim

Cana Rakibi Handan Edersin

Dayler Dayler, Viran Dayler

Hab-gah-ı Yare Girdim Arz İçin Ahvalimi

Köşküm Var Deryaya Karşı

Mani Oluyor Halimi Takrire Hicabım

Vardar Ovası

Şahane Gözler Şahane

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Atatürk'ün sevdiği ve dinledeği şarkılar! Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar nelerdir?
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