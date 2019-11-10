Avcılar Belediyesi’nde alacak kavgası

BUGÜN NELER OLDU

AvcılarBelediyesi'ne iş yapan bir firmanın yetkilileriyle, belediye görevlileri arasında çıkan arbede sırasında başkan yardımcısının parmağını kırıldı. Olay, önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, geçmiş dönemden kalan alacağını isteyen beton firması yetkilileri, Avcılar Belediyesi binasına geldi. Firma yetkilileri, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile görüşmek istedi. Ancak olumsuz yanıt geldi. Firma yetkilileri ile belediye görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüştü. Arbede sırasında belediye başkan yardımcılarından Bülent Zeren'in serçe parmağı kırıldı. Zeren'in tedavi altına alındığı öğrenildi.