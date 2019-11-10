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Bakırköy’de 60 yıllık futbol sahasını otopark yaptılar

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.11.2019
Bakırköy’de 60 yıllık futbol sahasını otopark yaptılar
Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'ndeki 60 yıllık top sahasına Bakırköy Belediyesi yeraltı otoparkı ve ticari alan yapılması kararı aldı. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri alanın top sahası ve deprem toplanma alanı olarak kalması talebiyle davul zurna eşliğinde halay çekerek eylem yaptı. Sahada toplanan mahalleliler tepkilerini dile getiren sloganlar attı. "Deprem Toplanma Alanı Otopark Olamaz" yazılı pankart açan mahalleliler bir basın açıklaması da yaptı. Alanın kent belleğinde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Ümran Serhan, "Eylül ayı belediye meclisi toplantısında alınan kararla Bakırköy belediye başkanına 29 yıllığına yetki verildi. Altı 4 kat otopark, üstü ticari alanlar ve özel spor alanları yapılması kararı verildi. Yani burası tamamen özelleştirilmiş oluyor. Bir kamu malı olmaktan çıkıyor" dedi.
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Bakırköy’de 60 yıllık futbol sahasını otopark yaptılar
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