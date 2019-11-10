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Bodrum katında 217 ele geçirildi

'in ilçesinde, bir evin bodrum katında şeffaf kutular içerisinde 217 canlı ele geçirildi. Ev sahibi hakkında yasal işlem başlatırken, ele geçirilen akrepler Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.11.2019 03:31 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 08:18
Bodrum katında 217 akrep ele geçirildi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir evin bodrum katında 217 canlı akrep ele geçirildi.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde düzenlenen uygulama sırasında gelen ihbar üzerine bir evde arama başlattı. Polis ekipleri, evin bodrum katında yaptıkları aramada şeffaf kutular içerisinde 217 canlı akrep ele geçirdi. Ev sahibi H.C., hakkında yasal işlem başlatırken, ele geçirilen akrepler Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
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Bodrum katında 217 akrep ele geçirildi
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