Çilek ektiler sevgi biçtiler

BUGÜN NELER OLDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü çocuklar için 1000 metrekarelik bir çilek bahçesi oluşturdu. Çocuk evlerinde kalan çocuklar Ziraat mühendislerinden de eğitim alarak bahçeye kendi elleriyle çilek ekti. Bahçeden kısa zamanda 3 bin kilogram ürün bekleniyor. Çocukların sosyalleşmesine, konsantrasyonlarının yükseltilmesine ve motor becerilerini artırmasına katkı sağlayan o çilek bahçelerinde hayata tutunan çocuklardan bazıları şöyle konuştu:Toprakla uğraşmak yetiştirmeyi üretmeyi bilmek, hem hoşuma gidiyor, hem de sadece tüketmek için var olmadığımızı hatırlatıyor. Sorumluluk alarak toprağı çapalıyor, fide ekiyor ve sulama yapıyoruz. Şimdi burada küçük çilek taneleri hayatımı değiştirmeye başladı.Çilek tarlasına gittiğimde mutlu oluyorum. Toprağı çabalıyoruz. Onlara su vermek için sabahları iple çekiyorum.Çilek yemeyi çok seviyorum. Çilek tarlasını duyunca çok heyecanlandım. Bir o kadarda sabırsızlandım. Çileklerin çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Büyüyünce doktor olmak istiyorum.Ne büyük mucize bir kök, toprak ve suyun birleşimiyle tatlı, lezzetli kırmızı çilekler elde etmek. Böyle bir uğraşı alanını bize hazırlayanlara teşekkür ederim.Kendi emeğimiz ile bir şey yetiştirmek, gözümün önünde olgunlaştığını görmek çok mutluluk verici. Çilek tüm yaralarıma, üzüntülerime iyi geldi.