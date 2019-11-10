Çocuğunu görmeye gitti kocası öldürdü

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BUGÜN NELER OLDU

yaşayan Seda Çelik (33), şiddet gördüğü Turgay Çelik'i (30) terk ederek boşanmaya karar verdi. Boşanmak istemeyen Turgay Çelik ise önceki gün eşini arayıp, kendisinde kalan 2 çocuklarından birinin hasta olduğunu söyleyerek eve çağırdı. Seda Çelik, akşam saatlerinde Bornova'daki eve gitti. Apartmanın önünde Turgay Çelik, eşinden boşanmaktan vazgeçmesini istedi. Seda Çelik ise reddetti. Seda Çelik, çocuğunu görmek için apartmana doğru yürümeye başladı. Ancak Turgay Çelik apartmanın bahçesinde, elinde pompalı tüfekle genç kadının önünü kesti. Seda Çelik ise kaçmaya başladı. Eşinin peşinden koşan Turgay Çelik peş peşe ateş etti. Sırtına isabet eden saçmalarla yaralanan talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekibi yaptığı kontrolde Seda Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, zanlı kocayı arıyor.