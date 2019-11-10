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bugün ücretsiz mi? Dolmabahçe Sarayı ziyaret ve giriş ücretleri!

Ulu önderimiz ölümünün 81. Yıldönümünde tüm ’de sevgi ve hasretle anılıyor. Her yıl anma törenleri ile karşılanan bu anlamlı gün için binlerce vatandaş 1938 yılında ’nda hayatını kaybettiğinden burayı ziyaret ederek bu önemli günde ulu önderini anmak istiyor. Peki, Dolmabahçe sarayı ’da ücretsiz mi? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar?

Giriş Tarihi: 10.11.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 11:09
Dolmabahçe Sarayı bugün ücretsiz mi? 10 Kasım Dolmabahçe Sarayı ziyaret ve giriş ücretleri!

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği Dolmabahçe Sarayı bugün ziyaretçi akınına uğruyor. Ulu önderimizin 81. Ölüm yıldönümünde binlerce vatandaş bu önemli güne anlam katabilmek ve anabilmek adına ziyaret saatlerini ve ücretlerini araştırıyor. Peki, Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Dolmabahçe Sarayı bugün ücretsiz mi? İşte detaylar…

DOLMABAHÇE SARAYI BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ?

10 Kasım yani bugün binlerce vatandaş Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinliklerine katılıyor. Bu etkinliklerin başında ise Dolmabahçe Sarayı yer alıyor.

Dolmabahçe Sarayı her ziyaret gününde olduğu gibi bugün de bilet alınarak ziyaret edilecek.

Dolmabahçe Sarayı bilet ücretleri şöyle:

Selamlık (Tam)60 TL - Selamlık (İndirimli) 30 TL - Harem (Tam)40 TL - Harem (İndirimli)20 TL - Selamlık + Harem (Tam)90 TL - Selamlık + Harem (İndirimli)45 TL

DOMABAHÇE SARAYI NEREDE?

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, Beşiktaş'ta, Kabataş'tan Beşiktaş'a uzanan Dolmabahçe Caddesi'yle İstanbul Boğazı arasında, 250.000 m²lik bir alan üzerinde bulunan Osmanlı sarayı. Marmara Denizi'nden Boğaziçi'ne deniz yoluyla girişte sol kıyıda, Üsküdar ve Salacak'ın karşısında yer alır.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına Bağlı Birimlerde Ziyaret Günleri ve Saatleri

Topkapı Sarayı Salı günleri, diğer saray, köşk ve kasırlar Pazartesi günleri ziyarete kapalıdır.

Dolmabahçe Sarayı 09:00-16:00, diğer saray, köşk ve kasırlar 09:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Fabrikalar Cumartesi-Pazar hariç, hafta içi her gün 09:00-18:00 saatleri arası ziyarete açıktır.

Topkapı Sarayı hariç diğer saray, kasır ve köşkleri ziyaret sırasında ücretsiz audio guide kullanılabilmektedir.

Saray, kasır ve köşklerde otopark mevcuttur.

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