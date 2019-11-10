Go-kart davasında görevsizlik kararı

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Sarıyer'de geçen yıl bindiği go-kart aracının tekerleğine şalı dolanınca boğazı kesilen Havanur Yalçın'la (20) ilgili işletmeci Ömer Cin ile Sinan Satır'a dava açıldı. Davalılara "Taksirle yaralamaya sebep olmak" suçundan 1 yıl 6'şar aya kadar hapis isteniyor. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesine göre; yüzde 70 oranında ses kaybı olan Yalçın tali kusurlu, işletme sahipleri asli kusurlu bulundu. Yalçın Sarıyer Belediyesi ile iki işletme sahibine alacak davası açtı. Tazminat davası görevsizlikle tüketici mahkemesine gönderilirken ceza davası dosyasında tanıkların dinlenmesine karar verildi.