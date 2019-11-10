Kardeşini öldürdüğü öne sürülen ağabey: Ayarlanan ifadeyi kabul ettim

Olay, 31 Temmuz'da, Gürsu ilçesine bağlı Kumlukalan Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Akyol'un akşam olmasına rağmen eve gelmediğini fark eden ailesi, jandarmaya başvurdu. Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ve arama- kurtarma ekipleri, Akyol'u 2 kilometrelik alanda 6 saat aradı. Akyol ailesine ait evin bahçesindeki ilaçlama tankının içine bakan ekipler, çocuğun cansız bedenini buldu. Ekipler, Yunus Emre'nin ağabeyi Ömer Faruk Akyol'u, çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına aldı. Ömer Faruk Akyol, ifadesinde, kardeşini öldürerek, ilaçlama tankına attığını söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Akyol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



