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Kardeşini öldürdüğü öne sürülen ağabey: Ayarlanan ifadeyi kabul ettim

Bursa'da, kardeşi Yunus Emre Akyol'u (9) öldürdükten sonra ilaçlama tankına attığı iddia edilen ağabeyi Ömer Faruk Akyol'un (17) Bursa Çocuk Ağır Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına başlandı. Suçlamaları kabul etmeyen Akyol, "Kardeşimin cesedi ilaçlama tankında bulundu. Jandarma, 'Senin parmak izin çıktı. Suçu üslenmezsen anneni ve babanı alırız' deyince ayarladığı ifadeyi kabul ettim. Olayla ilgim yok. Izdırapla yaşıyorum. Kardeşimin cenazesini göremedim" dedi.

Giriş Tarihi: 10.11.2019 14:32 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 14:39
Kardeşini öldürdüğü öne sürülen ağabey: Ayarlanan ifadeyi kabul ettim

Olay, 31 Temmuz'da, Gürsu ilçesine bağlı Kumlukalan Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Akyol'un akşam olmasına rağmen eve gelmediğini fark eden ailesi, jandarmaya başvurdu. Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ve arama- kurtarma ekipleri, Akyol'u 2 kilometrelik alanda 6 saat aradı. Akyol ailesine ait evin bahçesindeki ilaçlama tankının içine bakan ekipler, çocuğun cansız bedenini buldu. Ekipler, Yunus Emre'nin ağabeyi Ömer Faruk Akyol'u, çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına aldı. Ömer Faruk Akyol, ifadesinde, kardeşini öldürerek, ilaçlama tankına attığını söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Akyol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kardeşini öldürdüğü öne sürülen ağabey: Ayarlanan ifadeyi kabul ettim
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