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'da çok acı olay! Cenazesi saatler sonra bulundu

’nun Tosya ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi enkaz altından çıkartıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.11.2019 19:46
Kastamonu'da çok acı olay! Cenazesi saatler sonra bulundu

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Gökomuz köyünde yalnız yaşayan Tahir Sakızcı'ya (89) ait ahşap evde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale gelmişti. Yangında hayatını kaybeden Tahir Sakızcı'nın cenazesini bulmak için ekipleri çalışma başlatmıştı.

ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI

Yapılan arama çalışmaları neticesinde Tahir Sakızcı'nın cenazesi, enkaz altından çıkartılarak Tosya Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Sakızcı'nın cenazesi, kimlik tespiti yapılabilmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi bekleniyor.

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Kastamonu'da çok acı olay! Cenazesi saatler sonra bulundu
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