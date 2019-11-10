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Kendini oğluna siper eden anne öldü

'in Avanos ilçesi Ayhan köyünde Ramazan Dölek, husumetlisi Ramazan Turan'a tüfeği doğrultup ateşlediği sırada onu korumak için önüne geçen annesi Yeter Turan ve diğer oğlu İstem Turan'ı vurdu. Anne öldü, oğlu hastanede tedaviye alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.11.2019 11:44 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 12:05
Kendini oğluna siper eden anne öldü

Olay, dün akşam saatlerinde köy meydanında meydana geldi. Ramazan Turan, annesi Yeter Turan ve kardeşi İstem Turan ile nişan törenine katılmak için ilçe merkezinden köye gitti. Ramazan Turan, köy meydanında uzun süredir aralarında husumet bulunan Ramazan Dölek ile karşılaştı. Dölek, aracında bulunan tüfeği alarak Ramazan Turan'a doğrultup, ateşledi. Bu sırada oğlunu korumak için önüne geçen annesi Yeter Turan, göğsünden vuruldu. Tüfekle ateş etmeye devam eden Dölek, İstem Turan'ı da vurdu. Yaralanan anne ve oğlu, çevredekiler tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNE, YAŞAMINI YİTİRDİ

Yeter Turan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan İsmet Turan ise Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ramazan Dölek, olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Kendini oğluna siper eden anne öldü
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