Kültür Sanat Kurulu’nun 3’üncü durağı Eskişehir

Cumhurbaşkanlığı
Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Türkiye'nin kültür ve sanat birikimini yakından takip etmek amacıyla başlattığı il ziyaretlerine devam ediyor. Eylülde Hakkâri, ekimde Hatay'a giden kurul il ziyaretlerinin üçüncüsünü 11-12 Kasım arasında Eskişehir'de gerçekleştirecek. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Araştırmacı - Yazar Prof. Dr. İskender Pala, kurul üyeleri Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Havva Hümeyra Şahin, sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, sosyolog - yazar Prof. Dr. Ümit Meriç, hattat Mehmed Özçay ile Eskişehir'in önde gelen yetkilileri toplantı yapacak.