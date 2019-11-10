Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri! 10 Kasım'da Atatürk'ün söylediği sözler paylaşım rekoru kırıyor!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. Anma Törenleri kapsamında şiirler, sözler ve anlam dolu yazılar paylaşılmaya devam ediyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk için anma törenleri düzenlenecek. 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıtkabir'de ziyaret etmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bununla birlikte 10 Kasım'da Atatürk'ün söylediği sözler paylaşım rekoru kırıyor. Haberimizde sosyal medyada paylaşım yapabileceğiniz en güzel ve anlam dolu Atatürk sözlerine bakabilir, dilediğiniz sözleri ve mesajları yakınlarınızla paylaşabilirsiniz.

Tarihte bıraktığı sözlerle hafızalarımıza kazınmış olan Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri paylaşım rekoru kırıyor. İşte sizler için özel olarak hazırladığımız içerikte Atatürk'ün en güzel ve anlam dolu sözleri yer alıyor…

Ulu önder M.Kemal Atatürk'ün söylediği sözler;