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'ün sözleri! 10 Kasım'da Atatürk'ün söylediği sözler paylaşım rekoru kırıyor!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı bu yıl da her yıl olduğu gibi özlemle anılıyor. 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Atatürk’ün sözleri sosyal medyada paylaşılmaya devam ediliyor. Ülkenin dört bir yanından 10 Kasım 1938 yılında hayata gözlerini yuman ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıtkabir’de ziyarete gelenler oluyor. Yurt genelinde 09.05’te sirenler çaldı ve pek çok kişi bulunduğu noktada saygı duruşuna geçti. 10 Kasım'da Atatürk'ün söylediği sözler ise günün en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda Mustafa Kemal Atatürk'ün en güzel sözleri facebook, instagram ve twitter’da paylaşılıyor. Atatürk’ün en çok paylaşılan sözü ise "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir" oluyor. İşte en çok paylaşım yapılan 10 Kasım'da

Giriş Tarihi: 10.11.2019 12:53 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 12:55
Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri! 10 Kasım'da Atatürk'ün söylediği sözler paylaşım rekoru kırıyor!

Ulu Önder 'ün 81. Anma Törenleri kapsamında şiirler, sözler ve anlam dolu yazılar paylaşılmaya devam ediyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk için anma törenleri düzenlenecek. 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıtkabir'de ziyaret etmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bununla birlikte 10 Kasım'da Atatürk'ün söylediği sözler paylaşım rekoru kırıyor. Haberimizde sosyal medyada paylaşım yapabileceğiniz en güzel ve anlam dolu Atatürk sözlerine bakabilir, dilediğiniz sözleri ve mesajları yakınlarınızla paylaşabilirsiniz.

Tarihte bıraktığı sözlerle hafızalarımıza kazınmış olan Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri paylaşım rekoru kırıyor. İşte sizler için özel olarak hazırladığımız içerikte Atatürk'ün en güzel ve anlam dolu sözleri yer alıyor…

Ulu önder M.Kemal Atatürk'ün söylediği sözler;

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Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri! 10 Kasım'da Atatürk'ün söylediği sözler paylaşım rekoru kırıyor!
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