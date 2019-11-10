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lastiği değiştirirken otomobil çarptı 2 ölü

Ankara’da Berat Yılmaz ile arkadaşı Metehan Güzel (23), otomobillerinin lastiğini değiştirmeye çalışırken, bir başka otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.11.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 10:07
Patlayan lastiği değiştirirken otomobil çarptı 2 ölü

Kaza, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Mevlana Bulvarı'ndan Kızılay yönüne giden Berat Yılmaz yönetimindeki 06 FK 5341 plakalı otomobilin lastiği, AŞTİ karşısında patladı. Yılmaz, otomobili sağa çekip, yanındaki arkadaşı Metehan Güzel ile lastiği değiştirmeye başladı. Beraberlerindeki lise öğrencisi 3 arkadaşları ise otomobilin içerisinde oturdu. Bu sırada arkadan gelen, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 KE 073 plakalı otomobil, Yılmaz ve Güzel'e çarptı. Sürücü, aracı kaza yerinde bırakıp kaçtı.

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Patlayan lastiği değiştirirken otomobil çarptı 2 ölü
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