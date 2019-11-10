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Saman yüklü tır alev alev yandı

’de seyir halindeki saman yüklü tır alev alev yandı. Yangın nedeniyle kapanan yolda uzun kuruklar oluştu. Tırda büyük hasar meydana gelirken, yangını söndüren itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.11.2019 16:57
Saman yüklü tır alev alev yandı
Alınan bilgiye göre, Seyitgazi-Kırka karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Hüseyin G. idaresindeki 34 T 9853 plakalı tırın 26 BB 250 plakalı dorsesi üzerinde bulunan samanlar yanmaya başladı. Arkadaki ufak çaplı yangını gören sürücü, aracı durdurarak çevredeki diğer sürücülerle birlikte yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada vatandaşlar itfaiye ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Yangın kısa sürede dorsenin her yerine yayılırken, olay yerine gelen jandarma ekipleri yolu trafiğe kapattı. Yangın nedeniyle kapanan yolda uzun kuruklar oluştu. Tırda büyük hasar meydana gelirken, yangını söndüren itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı.
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Saman yüklü tır alev alev yandı
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