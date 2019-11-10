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’nde ibretlik mobbing kararı

Ombudsman, ’nde kadın veterinerin kaloriferi bile olmayan binaya sürülmesiyle ilgili başvuruyu inceledi: Veteriner görevine iade edildi. Mobbing yapanların bazıları görevden alındı

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN Yaşam
Giriş Tarihi: 10.11.2019
Şap Enstitüsü’nde ibretlik mobbing kararı
ŞAP Enstitüsü Ar-Ge Koordinatörü olarak çalışan 20 yıllık Veteriner Hekim, son iki yıldır iş yerinde sistematik olarak belirli kişilerin sözlü tacizine maruz kaldı. Hekim sorunun çözümü için kurumuna başvurdu, bir sonuç alamadı. Bu başvurudan sonra koşullar daha da ağırlaştı. Laboratuvardan uzak, daha önce mescit olarak kullanılan iki odalı bir binaya gönderildi. Binada kalorifer sistemi bulunmuyordu. Odasında ise eski bir masa ve sandalyeden başka bir şey yer almıyordu. Kadın hekim bunun üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. KDK uzmanları yerinde inceledi ve iddiaları yerinde buldu. Uzmanların ziyaretinden sonra Enstitü Müdür Vekili, bundan duyduğu rahatsızlığı dile getirip kadın hakkında disiplin soruşturması başlattı, sonrasında da başka bir kuruma gönderildi. Kadın hekim yine KDK'ya başvurdu. KDK işyerinde mobbing gören hekim için disiplin cezalarının kaldırılması, eski görevine iade edilmesi ve mobbinge taraf olan kişiler hakkında soruşturma başlatılması talebiyle tavsiye kararı aldı. -Ombusman'ın kararı üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı soruşturma başlattı. Bazı yöneticiler görevden alındı. Mağdur veteriner hekim ise görevine iade edildi.

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Şap Enstitüsü’nde ibretlik mobbing kararı
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