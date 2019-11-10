Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı

Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı

'da, sosyal medyada sokak köpeklerini öldüreceğine dair paylaşımlarda bulunan H.A., polis tarafından gözaltına alındı. H.A.'nın öldüreceğini belirtip, fotoğrafını paylaştığı köpek de tedaviye alındı.

Giriş Tarihi: 10.11.2019 12:32 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 12:33
Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı

Merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde yaşayan H.A., sokak hayvanlarından rahatsız olduğunu belirterek, sosyal medya hesabı üzerinden hayvanları öldürüp, Nilüfer Belediyesi'ne ait Nilüfer Halk Evi'nin önüne bırakacağını yazdı. Aynı zamanda Nilüfer Belediyesi'nde çalıştığı belirtilen H.A.'nın yaptığı paylaşımların ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Harekete geçen polis ekipleri, H.A.'yı dün gözaltına aldı. H.A.'nın paylaştığı fotoğraftaki köpek de tedavi edilmek üzere Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN