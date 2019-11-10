Son dakika haberi: Ankara'da korkutan deprem! 10 Kasım Pazar Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Ankara sallandı... 13.11 sularında korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre depremin şiddetinin 3.4 olduğu belirtildi. AFAD, depremin merkez üssünün Mamak olduğunu duyururken, Kandilli Rasathanesi ise Beynam-Bala olduğunu açıkladı. Yaşanan depremin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre 10 Kasım'da yaşanan son depremler!

ANKARA'DA DEPREM! AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre 13:11 sularında Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyüklük 3.4 (Mw) Yer Ankara - Mamak Enlem 39.8338 (K) Boylam 32.9803 (D) Derinlik 7.01 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre ise Ankara'da yaşanan 3.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Beynam-Bala olduğu bildirildi.

BİNALARDAN KAÇTILAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre merkez üssü Mamak ilçesi olan 3.4 büyüklüğündeki deprem, saat 13.11'de, 7.01 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem Ankara'da hissedilen bazı noktalarda korkuya neden oldu. Bazı vatandaşlar, sarsıntı ile birlikte binalardan dışarıya çıktı.

10 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ