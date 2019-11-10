Dijital çağımızda sonsuzluk işareti bilgisayar ve telefonlarda sıkça kullanılıyor. Bu işaret fade edilen ve sık olarak kullanılan anlamı doğumu ile ölümü arasına yaşamanın ebediyete kadar unutulmayacağını anlamına geliyor. Peki Sonsuzluk işareti nasıl yapılır? Sonsuzluk işareti kopyalama işlemi nasıl olur? İşte detaylı bilgiler…

Bilgisayarda sonsuzluk işareti nasıl yapılır?

Windows işletim sistemi ile çalışan bilgisayarlarda sonsuzluk işareti yapmak için Alt+8734 tuşlarına başmak gerekir. Detaylı bir şekilde açıklamak gerekirse alt tuşuna basılı tutup sırasıyla 8, 7, 3 ve 4 tuşlarına bastığınız takdirde sonsuzluk işaretini yapmış olacaksınız.

Sonsuzluk işareti kopyala ∞∞∞∞∞

Telefonda sonsuzluk işareti nasıl yapılır?

Eğer iOS işletim sistemi ile çalışan bir iPhone telefon kullanıyorsanız metin ayarları aracılığıyla ekleyeceğiniz bir kısayol sayesinde sonsuzluk işareti yapabilirsiniz. Bunun için ilk olarak ∞ simgesini kopyalayın. Daha sonra metin ayarlarında ifade bölümüne bu simgeyi yapıştırın. Kestirme bölümüne ise bu simgenin hangi koşulda yazılmasını sağlamak istiyorsanız o şekilde bir ifade girin. Örneğin sonsuzluk yazdığınızda bu işaretin çıkmasını istiyorsanız ilgili alana sonsuzluk yazabilirsiniz.

Anroid telefonlarda ise iPhone'da olduğu gibi bir kısayol oluşturmanız mümkün değil. Android kullanıcılarının sonsuzluk işaretini yazıda kullanabilmeleri için kopyalamaları gerekiyor.

Sonsuzluk işareti hakkında;

Sonsuzluk işareti ilk olarak 1655 yılında John Wallis tarafında ortaya çıkmıştır. Ortaya çıktığı zamandan beri matematikçilerin dışında bazı alanlarda da kullanılmaya başlanmıştır.