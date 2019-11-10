Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > A101 14 Kasım aktüel ürünler kataloğuyla mutlu alışverişler! Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

14 Kasım aktüel ürünler kataloğuyla mutlu alışverişler! Haftanın kataloğunda neler var?

Merakla beklenen yeni haftanın kataloğu yayınlandı. Vatandaşlar tarafından her hafta yoğun ilgi gören ürünler kataloğu yine herkesin yüzünü güldürecek indirim fırsatlarına sahip. Perşembe günlerinin vazgeçilmezi haline gelen aktüel ürünler kataloğunda bu hafta teknolojik ve elektronik aletlerdeki indirim dikkatleri çekerken, aynı zamanda çocuklar için çeşit çeşit oyuncaklar da mevcut. Her cebe ve her zevke hitap eden A101 aktüel ürünler tam listesine haberimizin devamından ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden dilediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.11.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 09:35
A101 14 Kasım aktüel ürünler kataloğuyla mutlu alışverişler! Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Merakla beklenen katalog kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanmış olup dev indirim fırsatları ile vatandaşlara cazip indirim fırsatları sunuyor. Perşembe günlerinin vazgeçilmezi haline gelen katalog sebebi ile vatandaşlar güncel olarak arama motorlarında aktüel ürünler kataloğu" araması yapıyorlar. Bu haftanın ürünleri; SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1.399 TL'den, Desenli Matara 7,50 TL'den, Vestel Saç Şekillendirici 75 TL'den, Lisanslı Oyun Çadırı 49,95 TL'den, Brillant Çift Kişilik Yorgan 54,95 TL'den, Ayakkabı Rampası 2,50 TL'den satışa sunuluyor. İşte 14 Kasım Perşembe tam listesi!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 14 KASIM PERŞEMBE

Yeni haftaya ilişkin A101 aktüel ürünler kataloğuna bu başlık altından ulaşabilir, indirimli ürünlerin tamamına erişebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
A101 14 Kasım aktüel ürünler kataloğuyla mutlu alışverişler! Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN