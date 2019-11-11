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11 Kasım Merkür tutulması canlı izle - 11 Kasım ve etkileri nelerdir?

Güneş’e en yakın gezegen olup aynı zamanda Güneş Sistemi’nin en küçük gezegeni olarak bilinen Merkür, 30 Ekim’de duraklamaya, 1 Kasım’dan itibaren ise geri hareketine başladı. Bugün yaşanacak Merkür tutulması için ise geri sayım başladı. Özellikle astronomi ile ilgilenenlerin yakından takip ettiği Merkür tutulması olayı, 15:30’dan itibaren TÜBİTAK aracılığıyla canlı olarak takip edilebilecek. Peki TÜBİTAK canlı yayınına nasıl erişir? İşte 11 Kasım Merkür tutulması canlı yayını ve tutulma hakkında merak edilen diğer detaylar.

Giriş Tarihi: 11.11.2019 10:48
11 Kasım Merkür tutulması canlı izle - 11 Kasım Merkür geçişi ve etkileri nelerdir?

11 Kasım Merkür tutulması saat kaçta? Merkür tutulmasının bugün 15:30'da gerçekleşmesi gerekiyor. Merkür'ün bugün Güneş'in önünden geçiş yapması, kısa süreli bir tutulmaya sebep olacak. Bugün yaşanacak Merkür tutulması öncesi, "Merkür tutulması nedir, ne anlama gelir?" soruları da yoğun olarak araştırılmaya başladı. Merkür tutulması ve Merkür retrosuna ilişkin merak edilen bu soruları cevaplandırıp, tutulmanın canlı yayın bilgilerini paylaştık.

11 KASIM MERKÜR TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Türkiye'de öğleden sonra başlayacak ve kısmen gözlemlenebilecek Merkür tutulması, saat 15:30'dan itibaren izlenebilecek.

MERKÜR TUTULMASI CANLI YAYINI

11 Kasım'da Merkür tutulması, TÜBİTAK'ın Youtube hesabından canlı olarak takip edilecek.

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür, 30 Ekim'de Merkür duraklamaya ve 1 Kasım'dan itibaren geri hareketine başladı. Akrep burcunda yaşanacak olan Merkür retrosu, 22 Kasım'a kadar da devam edecek.

Merkür astrolojide zamanı, iletişim araçlarını, yolculuğu, haberciliği temsil ediyor. Merkür retrosu stresli ve zor bir dönemi de beraberinde getirse de aslında hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulabileceğimiz bu dönem. Merkür teknoloji ve iletişim konusunda aksaklıklara sebep olurken bir yandan duyguları ön plana çıkaracak. Bizleri kin tutar hale getirecek. Merkür gerilemelerinden önce bir veya iki hafta eldeki tüm işleri veya projeleri bitirebilirsiniz. Hayatınızı durduramazsınız, ancak ileriyi planlayın, yedek planlar hazırlayın ve agresif insanlar ile yanlış iletişim içine girme ihtimaline karşı kontrollü olun.

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11 Kasım Merkür tutulması canlı izle - 11 Kasım Merkür geçişi ve etkileri nelerdir?
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