Aras Kargo çalışma saatleri: Aras Kargo hafta sonu ve hafta içi mesai saatleri

Ülkemizin en çok tercih edilen kargo firmalarından bir tanesi olan Aras Kargo şubelerinin çalışma günleri ve saatleri yoğun olarak araştırılıyor. Peki ülkenin hemen her noktasına ulaşan dağıtım ağı ile çok sayıda insana kargo hizmeti veren Aras Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Gün aşırı merak edilen ve arama motorlarında sorgulanan bu soruyu cevaplayıp Aras Kargo hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri hakkında bir rehber hazırladık. Aşağıdaki bilgileri inceleyerek Aras Kargo'nun çalışma saatleri ile öğle arası hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Tüm Aras Kargo şubeleri, hafta içi saat 08:00'da açılıp 18:00'da kapanıyor. Hafta içi mesaisi için Aras Kargo kaça kadar açık sorusu bu şekilde yanıt bulurken cumartesi günleri de hizmet veren Aras Kargo'nun hafta sonu çalışma saatleri de merak ediliyor. Aras Kargo cumartesi kaça kadar açık? Aras Kargo'nun, cumartesi günü açılış saati 08:00, kapanış saati ise 15:00'dır. Aras Kargo, pazar günü ise hizmet vermemektedir.

ARAS KARGO SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Aras Kargo hafta içi çalışma saatleri ile hafta sonu çalışma saatleri arasında, mesainin başlangıç saati açısından herhangi bir farklılık yok. Aras Kargo şubeleri hem hafta içi hem de hafta sonu günleri 08:00'da açılıyor

ARAS KARGO SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Aras Kargo çalışma saatlerinde hafta içi ve hafta sonu çalışma günlerinde bir farklılık söz konusu. Hafta içi Aras Kargo kapanış saati 18:00 iken hafta sonu, yani Cumartesi günü ise 15:00.

ARAS KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu yalnızca cumartesi günleri hizmet veren Aras Kargo şubeleri hafta içi ile benzer şekilde sabah 08:00'da açılırken hafta sonu mesaisi 15:00'da sona eriyor.

ARAS KARGO GÖNDERİ ALIMI GÜNLERİ VE SAATLERİ

Eğer hafta içi saat 15:30'za kadar telefonla adresten kargo alımı bildiriminde bulunursanız o gün içerisinde kargonuz adresinizden alınır ve o gün gideceği adrese doğru şubeden çıkarılıp gönderilir. Fakat saat 15:30'dan sonra telefonla adresinizden kargo alımı bildiriminde bulunursanız yine o gün kadronuz alınır fakat bir sonraki gün şubeden çıkması olasılığı yüksektir.

Yine hafta içi kargonuzu şubeye kendiniz saat en geç 17:00'a kadar getirirseniz kargonuz teslim alınır ve o gün gideceği adrese teslim edilmek için yola çıkar. Fakat saat 17:00'dan sonra getirir iseniz kargo teslim alınmaz, alınsa bile o gün şubeden çıkmaz.

Cumartesi günü Aras Kargo adresten kargo alımı yapmıyor. Fakat kargonuzu saat 14:00'e kadar şubeye kendiniz getirirseniz kargonuz teslim alınıp o gün şubeden gideceği adese çıkarılır.

ARAS KARGO DAĞITIM GÜNLERİ VE SAATLERİ

Aras Kargo hafta içi saat 18:00'e, cumartesi günü ise saat 15:00 'e, yani mesai bitimine kadar dağıtım yapabilir fakat çok yoğun şubelerde uzak şehirden gelen kargolar şubeye genelde öğleden sonra ulaşır, bu kargoların dağıtımı bir sonraki güne kalabilir.