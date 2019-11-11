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Avrupa'da paniği başladı

'nin 'lı teröristleri ülkelerine iade etme sürecini başlatması, 'da büyük bir endişeye neden oldu.

Giriş Tarihi: 11.11.2019 23:07 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 23:08
Avrupa'da DEAŞ paniği başladı

Terör örgütü DEAŞ'a katılan Avrupa ve Amerika vatandaşları, Türkiye tarafından sınır dışı ediliyor.

DEAŞ'a katılan 1 Amerikalı terörist, Türkiye tarafından sınır dışı edildi. 14 Kasım'da ise Alman vatandaşı 7 DEAŞ'lı terörist ülkesine gönderilecek.

Türkiye'nin 7 Alman teröristi ülkesine gönderecek olması, ülke medyasında geniş yer buldu.

BİLD'DE PANİK MANŞETİ

Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden olan Bild, haberi manşetine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının kullanıldığı haberde, Erdoğan'ın söylediklerini yapmaya başladığı ifade edildi.

SIRADA MÜLTECİLER VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine gönderileceğini sık sık dile getiriyordu. Kaynak: Ensonhaber.com

Erdoğan ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye karşı bu politikalarının devam etmesi durumunda mültecilere kapıların açılacağını dile getirmişti.

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Avrupa'da DEAŞ paniği başladı
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