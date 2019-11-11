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'da askeri araç devrildi: 7 yaralı

'ın Hasankeyf ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker, 4 güvenlik korucusu yaralandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.11.2019 09:02 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 09:16
Batman'da askeri araç devrildi: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Hasankeyf ilçesinden Gercüş İlçe Jandarma Karakolu'na giden asker ve güvenlik korucularını taşıyan zırhlı araç, Yolüstü Jandarma Karakolu yakınlarında devrildi.

Batman’da askeri araç devrildi: 3’ü ağır 7 yaralı!

Kazada, araçta bulunan 3 asker ve 4 güvenlik korucusu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hasankeyf Devlet Hastanesi, Batman Bölge Devlet Hastanesi ile ildeki özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan bir asker ve bir güvenlik korucusunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Batman'da askeri araç devrildi: 7 yaralı
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