Eczaneler hafta sonu ve haftaiçi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2019 Nöbetçi eczane saatleri! Eczane çalışma saatleri burada!

Kısa tabirle ilaç satılan yer olarak bildiğimiz eczanelerin çalışma saatleri merak konusu oldu. Belirli saatler içerisinde çalıştığı için çoğu zaman vatandaşlar tarafından araştırılan bir konu olarak yerini alıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bulunan eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Özellikle hafta sonu nöbetçi eczane çalışma saatleri oldukça fazla merak edilirken resmi tatillerde, arefe gününde de açık mı kapalı mı olduğu araştırılmakta. Haberimizin içeriğinden eczane çalışma saatlerine dair en güncel ve detaylı bilgilere ulaşabilir, çalışma saatleri listesini edinebilirsiniz.

ECZANELER HAFTA SONU AÇIK MI? AÇIKSA KAÇA KADAR?

Eczaneler Cumartesi günleri tam gün olarak hizmet verirken, Pazar günleri kapalıdır. Ancak Pazar günleri de nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

ECZANELER RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI KAPALI MI?

Yıl başlarında (1 Ocak) Ramazan ve Kurban Bayramı, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatillerde kapalı olup Arefe günleri ise yarım gün olarak açıktır.

Eczanelerin kapalı olduğu günlerde ise nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Bir sağlık sorunu yaşadığımızda ya da hastalandığımızda doktorumuzun reçeteye yazdığı ilaçları almamız gerekir. Hem bilinçsiz ilaç kullanımını azaltmak hem de sağlığımıza gerekli miktarda gerekli ve doğru ilacı alabilmek adına burada eczaneler yardımımıza koşacaktır. Doktor muayenesi ardından verilen reçeteler sonucunda vatandaşların uğradığı yer eczanelerdir.

Eczane Çalışma Saatleri:

Ülkemiz genelinde hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) günleri sabah saat: 09:00'da açılır ve akşam saat 19:00'da kapanır.