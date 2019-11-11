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Gürültü ihbarından ’ün aradığı katil çıktı

HALİT TURAN HALİT TURAN Yaşam
Giriş Tarihi: 11.11.2019
Gürültü ihbarından Interpol’ün aradığı katil çıktı

BEŞ yıldır Interpol tarafından aranan Kazakistanlı Bakytzhan Uspanov (53), Konya polisinin dikkati sayesinde yakalandı. 2004'te Kazakistan'daki mafya hesaplaşmasında bir kişiyi öldüren Uspanov, cinayetin ardından Kırgızistan'a gitti. Kırgızistan'da pasaport çıkartan zanlı, Türkiye'ye gelip Konya'ya yerleşti. Polise önceki gün Uspanov'un yaşadığı Meram ilçesi Alavardı mahallesindeki evden gürültü yapıldığı ihbarı geldi. Adrese giden polis, tedirgin hareketler sergileyen Uspanov'dan şüphelendi. Zanlının pasaportundaki gibi Kırgız değil Kazakistan vatandaşı olduğu belirlendi. Polis, Uspanov'un "kasten adam öldürme" suçundan Interpol tarafından 2014'ten bu yana kırmızı bültenle arandığını tespit etti. Uspanov, İstanbul'daki Interpol irtibat bürosuna gönderildi.

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Gürültü ihbarından Interpol’ün aradığı katil çıktı
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