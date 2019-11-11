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öğrenci servislerine dikkat... Oda başkanından 'L' uyarısı

İzmir'in Çiğli ilçesinde 3 yaşındaki Alperen Sakin'in bir servis aracının içerisinde unutularak hayatını kaybetmesinin üzerinden iki yıl geçti. İstanbul'da hostessiz ve yönetmeliğe uygun olmayan çok sayıda kaçak servis öğrencileri taşımaya devam ediyor. Kaçak çalıştıkları belirlenen sürücülerin araçları 60 gün trafikten men ediliyor ayrıca 5060 TL ceza kesiliyor. İstanbul Servis Odaları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk velilere uyarılarda bulundu. Öztürk, "Veliler, taşıt kartını görmeden, yetki belgesini görmeden, hatta aracının kapısında, önünde L serisi plaka görmeden, çocuklarını asla teslim etmesinler, ödeme de yapmasınlar" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.11.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 10:58
Kaçak öğrenci servislerine dikkat... Oda başkanından 'L' uyarısı

Okul servis araçları ve personel servis araçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yönetmeliğine uygun olarak ''L'' plaka araçlarla hizmet veriyor. İstanbul'da bu yıl yaklaşık 20 bin '' L '' plakalı okul servis aracı trafiğe çıktı . Servis araçların Haziran 2019 tarihine kadar bu plakaları almaları gerekiyordu. Bugün İstanbul'da '' L '' plakaya sahip olmayan çok sayıda servis aracının servis olarak çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Servis Odaları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, kaçak servisleri velilerin nasıl anlayacağı ve ailelerin bu tür servisler için ne gibi önlemler alması gerektiği hakkında konuştu.

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Kaçak öğrenci servislerine dikkat... Oda başkanından 'L' uyarısı
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