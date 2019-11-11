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’te 1’i bebek 6 kişi yediği mantardan zehirlendi

’ün Safranbolu ilçesinde akşam yemeğinde yedikleri mantardan zehirlenen 1’i bebek 6 kişi hastaneye kaldırıldı

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.11.2019 03:06 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 03:15
Karabük’te 1’i bebek 6 kişi yediği mantardan zehirlendi
Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Kirkille Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Ev sahibi ve misafirlerinde akşam yemeğinde yedikleri mantardan dolayı karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti başladı. Yedikleri mantardan zehirlendiklerini düşünen aile üyeleri ve misafirleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 1 yaşındaki Asya Zeynep Kırık ile Bayram Aykut, Nazife Aykut, Abdullah Uysal, Hanım Yirmibeş ve Yeter Kırık hastaneye kaldırıldı.

Mantardan zehirlenen 1'i bebek 6 kişinin tedavisi sürüyor.
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Karabük’te 1’i bebek 6 kişi yediği mantardan zehirlendi
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