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: 'te evde ölü bulunan kardeşler son yolculuğuna uğurlandı! Görüntüler yürekleri dağladı!

'te evde ölü bulunan kardeşler son yolculuğuna uğurlandı. Edinilen bilgisine göre; 4 kardeş Fındıkzade Albayrak Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşlerin naaşını ise maskeli ekibi taşıdı. İşte son dakika haberinin detayları...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.11.2019 16:58 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 17:19
Son Dakika: Fatih'te evde ölü bulunan kardeşler son yolculuğuna uğurlandı! Görüntüler yürekleri dağladı!

Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeş, Fındıkzade Albayrak Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşlerin naaşını ise maskeli AFAD ekibi taşıdı.

Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde bir dairede ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar (56) Yetişkin isimli kardeşler için cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazını müteakip Fındıkzade Albayrak Camii'nde düzenlenen törende kardeşlerin naaşı alınan helalliğin ardından maskeli AFAD ekibi tarafından taşındı. Cenazeler defnedilmek üzere Ayazağa Mezarlığına götürüldü.

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Son Dakika: Fatih'te evde ölü bulunan kardeşler son yolculuğuna uğurlandı! Görüntüler yürekleri dağladı!
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