Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kiloyu kaybetti hayatını kazandı

Kiloyu kaybetti hayatını kazandı

BARIŞ SÖZAL BARIŞ SÖZAL Yaşam
Giriş Tarihi: 11.11.2019
Kiloyu kaybetti hayatını kazandı
İstanbul'da aşırı kiloları nedeniyle diyetisyene başvuran Dilara Karaca, kendisiyle yeterince ilgilenmediğine kızdı ve kendi çabasıyla hem 120 kilodan 60 kilo düştü, hem de sınavlara girerek başarılı bir diyetisyen oldu. Hikayesiyle aşırı kilolulara örnek olan Karaca, bir dönem 120 kiloya ulaşmış ve bu nedenle kimseyle görüşmüyor, dışarı bile çıkmak istemiyordu. Bir gün diyetisyene gitmeye karar veren Karaca, kendisiyle yeterince ilgilenilmemesine kızdı ve azmiyle 60 kilo verdi. Bununla da yetinmeyen 30 yaşındaki Karaca, sınavları geçip diyetisyen oldu. Karaca, "6 yıldır danışmanlık yapıyorum. Gelenlere 'Ben yaptım sıra sende diyorum. İnsanların hayatına dokunmaya devam edeceğim" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kiloyu kaybetti hayatını kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN