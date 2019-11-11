Kiloyu kaybetti hayatını kazandı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da aşırı kiloları nedeniyle diyetisyene başvuran Dilara Karaca, kendisiyle yeterince ilgilenmediğine kızdı ve kendi çabasıyla hem 120 kilodan 60 kilo düştü, hem de sınavlara girerek başarılı bir diyetisyen oldu. Hikayesiyle aşırı kilolulara örnek olan Karaca, bir dönem 120 kiloya ulaşmış ve bu nedenle kimseyle görüşmüyor, dışarı bile çıkmak istemiyordu. Bir gün diyetisyene gitmeye karar veren Karaca, kendisiyle yeterince ilgilenilmemesine kızdı ve azmiyle 60 kilo verdi. Bununla da yetinmeyen 30 yaşındaki Karaca, sınavları geçip diyetisyen oldu. Karaca, "6 yıldır danışmanlık yapıyorum. Gelenlere 'Ben yaptım sıra sende diyorum. İnsanların hayatına dokunmaya devam edeceğim" dedi.