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Kiracısıyla tartışan karı kocayı darp ettiler!

'nin Körfez ilçesinde, kiracılarıyla tartışan Y.Ç. ve eşi G.Ç. bıçaklanarak yaralanırken, 12 yaşındaki çocukları S.Ç. ise darbedildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.11.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 09:59
Kiracısıyla tartışan karı kocayı darp ettiler!

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kuzey Mahallesi Pamuk Sokak'ta meydana geldi. Y.Ç. ile kiracısı arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Y.Ç. ve eşi G.Ç. bıçaklanırken, çocukları S.Ç. ise darbedildi. Bu sırada iki ailenin yakınlarının toplanması üzerine ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri önlem alarak güvenliği sağladı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı Y.Ç. ve eşi G.Ç.'yi hastaneye kaldırdı. Y.Ç. ve G.Ç. tedaviye alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili 3 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Kiracısıyla tartışan karı kocayı darp ettiler!
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