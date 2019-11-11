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'den son dakika ve sağanak yağış uyarısı! Sıcaklar bitiyor, yağmur geri geliyor

Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kasım ayının ortalarına gelinirken, pastırma yazı sıcakları da etkisini hissettiriyor. Öyle ki, özellikle Batı bölgelerinde gündüz saatlerinde termometreler 23-24 dereceleri gösteriyor. Hâl böyle olunca, 'Havalar ne zaman soğuyacak?' sorusunun yanıtı da oldukça merak ediliyor. Bu doğrultuda, önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu tahmin raporunu açıklayan MGM; yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklediğini duyurdu. Yağışların beklendiği günü de açıklayan kurum, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çekti. Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini il il görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.11.2019 12:20 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 12:32
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Sıcaklar bitiyor, yağmur geri geliyor

Sıcaklar bitiyor, yağmur geri geliyor... Genel Müdürlüğü'nden son dakika ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kasım ayı ortaları itibari ile pastırma yazı sıcaklıkları devam ederken, havaların ne zaman soğuyacağı da oldukça merak ediliyor. Tam bu noktada, önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği hava durumu tahmin raporunu açıklayan MGM; ülke genelinde çeşitli illerde gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini duyurdu. Batı bölgeleri ile İç Anadolu ve Güney kesimlerde yağmur bekleyen kurum, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çekti.

METEOROLOJİ DUYURDU

Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini il il görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Sıcaklar bitiyor, yağmur geri geliyor
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