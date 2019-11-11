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canlı yayınından milyonları şaşkına çeviren son dakika haberi: 1 adam, 8 kadınla birlikte...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'te, her bir detayı adeta dedektiflik filmlerini andıran bir olaya yer verildi. Sevgi Demir, beraber yaşadığı ve bir çocuk sahibi olduğu eşi Ömer Sırtaş'ın foyasını ortaya çıkartırken, 41 yaşındaki adamın canlı yayına bağlanarak bütün gerçekleri anlatmasını istedi. Öyle ki, Demir, bir gün çocuğu eşinin telefonuyla oynadığı sırada eşinin WhatsApp'ına girdi ve farklı bir kadınla olan konuşmalarını gördü. Konuşmaların son derece samimi bir şekilde ilerlediğini gören Demir, 'ömrüm' ve 'seni seviyorum' mesajları üzerine adeta başından vurulmuşa döndü. Eşini o an terk eden Sevgi Demir, olayın peşine düştü ve eşinin 7 kadınla daha birlikte olduğunu öğrendi. İşte, 11 Kasım 2019 Pazartesi bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar ve son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 11.11.2019 16:01 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 16:02
Müge Anlı canlı yayınından milyonları şaşkına çeviren son dakika haberi: 1 adam, 8 kadınla birlikte...

Ekranlarının sevilen programı ile Tatlı Sert'te, faili meçhul cinayetler ve kayıpların dosyaları çözülürken, sır içeren olaylara da ışık tutulmaya devam ediliyor. Öyle ki, bugün ekranlara gelen programda 31 yaşındaki Sevgi Demir'in anlattıkları milyonları adeta şaşkına çevirirken Müge Anlı ve Tatlı Sert ekibini de şaşırttı. Demir, 41 yaşındaki Ömer Sırtaş geçtiğimiz yıllarda tanıştı. Bir süre sonra imam nikahıyla evlenen çift, bir de çocuk sahibi oldu. Bir gün, çocuğu eşinin telefonuyla oynadığı sırada eşinin WhatsApp'ına giren genç kadın, gördüğü mesajlar karşısında adeta beyninden vurulmuşa döndü. Beraber yaşadığı adamın başka bir kadına, 'ömrüm' diye hitap ettiği ve 'seni seviyorum' dediğini gören Demir, mesajların hesabını sordu.

DEDEKTİF GİBİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Demir, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkarak olayın çarpıcı boyutlarını anlatmaya devam etti. Dedektif gibi iz sürdüğünü belirten Sevgi Demir, beraber yaşadığı ve çocuk sahibi olduğu adamın 7 kadınla daha ilişkisi olduğunu ve onlardan da çocukları olduğunu belirtti. İşte, 11 Kasım 2019 Pazartesi (bugün) Müge Anlı'da yaşananlar ve son dakika haberinin çarpıcı detayları...

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Müge Anlı canlı yayınından milyonları şaşkına çeviren son dakika haberi: 1 adam, 8 kadınla birlikte...
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