Noter çalışma saatleri 2019! Noter saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kamu kurumlarından noter çalışma saatleri 2019 yılında yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kurumun görevleri arasında kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek yer alıyor. Bunun akabinde '' Noter saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt aranıyor. Birçok işlemlerin gerçekleştiği kurumun hafta içi mesai saatleri merak ediliyor. Peki Noter saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2019 Noter çalışma saatleri nasıl?

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Noter, bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir. Haberimizde, noter çalışma saatlerine dair detaylara erişebilirsiniz.

Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.

Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.

NOTER HAFTA SONU AÇIK MI?

Hafta sonu noter açık mı diye merak eden kişiler bu sorunun yanıtı için doğru yerdeler. Cumartesi ve Pazar günleri noterler çalışmazlar.

NOTERLERİN GÖREVLERİ NELERDİR?

– Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenlemek

– Kanunlarda resmi olarak yapılmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak

– Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapmak

– Bu kanuna uygun olarak dışarıda yazılıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylamak

– Bu kanun hükümlerine göre yapılan işlemlerin dairede kalan asıl veya?örneklerinden veya getirilen kağıtlardan örnek çıkarıp vermek

-Belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek

– Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek

– Kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek

– Bu ve diğer kanunlarla verilmiş sair işleri yapmak.