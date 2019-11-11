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çalışma saatleri: 2019 , kaçta kapanıyor?

Kamu kurumlarından çalışma saatleri an be an takip ediliyor. Kimlik çıkartma, kimlik yenileme, ehliyet, pasaport işlemlerinin gerçekleştirildiği kurumun çalışma günleri merak ediliyor. Her gün binlerce ziyaretçisi olan devlet kurumunun resmi tatil günlerinde çalışma durumları ve öğle arası saatleri çalışan vatandaşların yoğun olarak araştırdığı konuların başında geliyor. Türkiye’nin her yerinde bu saatte işleme başlasa da çoğu zaman yoğunluktan dolayı işlerinizi bitirmek zor olabiliyor. Kamu kuruluşlarının hafta içi hafta sonu çalışma saatleri 2019 yılında yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Peki 2019 , kaçta kapanıyor? İşte

Giriş Tarihi: 11.11.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 09:14
Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri: 2019 Nüfus Müdürlüğü saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kaymakamlık binalarının içerisinde yer alan Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri 2019 yılında yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Her zaman yoğun ilgi gören kamu kurumlarının çalışma günleri an be an takip ediliyor. Bilindiği üzere Nüfus müdürlükleri Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir. Peki 2019 Nüfus Müdürlüğü saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Nüfus Müdürlüğü'nün çalışma saatlerine ilişkin bilgiler…

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA SAATLERİ - 2019

Sabah Açılış Saati: 08.30 – 12.30

Öğlen Tatili: 12.30 – 13.30

Akşam Kapanış Saati: 13.30 – 16.30

Yeni kimlik kartlarından dolayı Cumartesi ve Pazar günleri 09.00-17.00 saatleri arasında başvurular kabul edilmektedir.

Nüfus müdürlükleri sabah saat 08.30'da mesaiye başlar. Öğle arasına 12.30'da giren nüfus müdürlükler, 13.30'da tekrardan mesaiye başlıyorlar. Daha sonra akşam 16.30'a kadar çalışmaya devam ediyorlar. Hafta sonları resmi daire oldukları için çalışmasalar da seçim ya da diğer özel durumlarda hafta sonları ya da akşamları da çalışabiliyorlar. Hatta mobil iletişim noktaları da kuruyorlar.

2019 NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Nüfus Müdürlükleri sabah saat 08:30'da açılıyor.

12.30'ta öğle yemeği arası veriyor ve 13.30'da tekrar mesaiye başlayan Nüfus Müdürlükleri, 16:30'da mesailerini bitiriyor.

Yeni kimlik kartlarını çıkartmak isteyen vatandaşların yoğun talepleri sebebiyle nüfus müdürlüklerinin çalışma saatleri ise ilçeden ilçeye fark ediyor.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA;

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığına bağlı olan bir devlet kurumudur. Nüfus müdürlüğü ilçelerde kaymakamlık binasının içinde yer alır.

Nüfus müdürlüklerinin başlıca görevleri, nüfus cüzdanı çıkarma ve değişiklik, evlilik işleri, kaybolma, yenileme, aile soyağacı gibi işlemleri yapmak, ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmelere göre izlenecek politikaları saptamaya yönelik çalışmalar yapmaktır. Bunların yanı sıra özel kanunlarla ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri de yürütmektedir

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