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Pompalı tüfekle vurulan genç kız evinde ölü bulundu

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.11.2019 11:28

- Pompalı tüfekle vurulan genç kız evinde ölü bulundu
- Genç kızın intihar mı ettiği, cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor

(Fotoğraflı)

Necati İvgin
HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 25 yaşındaki genç kız, evinde pompalı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Numuneevler Mahallesi, Şehit Tarık Kendir Sokak içerisinde bulunan apartmanın birinci katında yaşayan Fatma Laçin'in kaldığı kattan bir el silahla ateş edildiğini duyan komşuları, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Fatma Laçin'in pompalı tüfekle vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.
Fatma Laçin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Emniyet birimlerince, olayın intihar mı cinayet mi olduğunun belirlenmesi için geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

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