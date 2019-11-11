PTT Kargo çalışma saatleri: PTT Kargo şubeleri hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri

PTT kargo açılış ve kapanış saatleri gönderim veya alım yapacak olan kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Toplamda 4 bin 250'nin üzerinde şubesi olan kurum 11 senedir hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biri olarak bilinmektedir. Peki, PTT kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte PTT kargo çalışma saatleri…

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT kargo, kargo alım ve gönderim gibi işlemler yapmak isteyen vatandaşlar tarafından gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. PTT kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusunun cevabı internet üzerinden yoğun olarak araştırıldığından sabah.com.tr olarak sizler için bu içeriği hazırladık. PTT Kargo hafta içi 5 gün boyunca vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. PTT Kargo'nun çalışma saatleri sabah 08.30-12:30, öğleden sonra 13.30-17.30 arasındadır. Kurum çalışanları 12.30-13.30 saatleri arasında öğle molası vermektedir.

PTT KARGO SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

PTT kargo açılış saati: 08.30

PTT kargo kapanış saati: 17.30

PTT KARGO HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

PTT kargo hafta içi çalışma saati olarak 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından olan PTT kargo hafta sonu ise sadece Cumartesi günü hizmet vermeye devam eder. Cumartesi günü saat 09.00'da hizmete başlar ve 19.30'da mesai saatleri son bulur. Ancak bu sadece PTT kargo Genel Müdürlükleri'ne ait bir durumdur. PTT kargo şubeleri hafta sonu hizmet vermez.

PTT KARGO RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞIYOR MU?

2008 yılından bu yana vatandaşlara kargo hizmeti vermek amacıyla kurulan bu kurum, resmi tatillerde hizmet vermemektedir.

PTT KARGO MERKEZ BİNASI İLETİŞİM BİLGİLERİ

PTT Kargo merkez binası, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi, No:2 06101 Ulus-Altındağ /Ankara adresinde bulunmaktadır. PTT Kargo merkez şubesine 0312 509 50 00 numaralı telefondan veya 0312 30951 44 faks numarasından erişebilirsiniz.