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aktüel 13 Kasım ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! Yeni haftanın ürünler listesinde neler var?

aktüel ürünler kataloğu tüketicisinin beğenisine sunuldu. Yeni haftaya özel olarak hazırlanan katalogda onlarca üründe dev indirim fırsatı yer alıyor. Hal böyle olunca ‘’ ürünler kataloğunda neler var?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Özellikle ev hanımlarının dikkatini çeken indirimli ürünler listesi hem uygun hem kaliteli fırsatlarla karşımıza çıkıyor. 13 Kasım’dan 19 Kasım’a kadar sürecek olan indirimlerde deterjan, sabun, tencere, tava çeşitleri, kahve bardakları çok uygun fiyattan satışa sunuluyor. Çarşamba günlerinin vazgeçilmezi haline gelen market indirimlerinde elektronikten, tekstile ve züccaciyeye kadar onlarca üründe kampanyalı fiyatlar yer alıyor. İşte 13 Kasım kataloğu tam listesi…

Giriş Tarihi: 11.11.2019 09:10 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 09:10
ŞOK aktüel 13 Kasım ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çarşamba günlerinin vazgeçilmez indirimli ürünler listesi tüketicisiyle buluştu. 13 Kasım'dan 19 Kasım'a kadar sürecek olan indirimlerde elektronikten, tekstile ve mutfak araç gereçlerine varıncaya kadar onlarca üründe dev fırsatlar yer alıyor. Müşterilerine her hafta aktüel ürünler kataloğunda dev indirim sunan ŞOK 13 Kasım aktüel ürünler listesi yine şaşırtan fırsatlarla raflara diziliyor. İşte sınırlı sayıdaki bu ürünler için haberimizde yer alan o indirimli tam liste…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (13 KASIM- 19 KASIM 2019)

Haftanın ürünler indirimleri tam liste halinde yayınlandı. Bu hafta broşürde en dikkat çeken ürünler ise şüphesiz kek kalıbı çeşitleri, Balık tavası, elektrikli ızgara oldu. Haberimizde, hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla kataloğuna hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

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ŞOK aktüel 13 Kasım ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?
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