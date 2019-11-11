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Son dakika: Arazi anlaşmazlığı yüzünden... Yaptığı dehşet!

’nun Doğanyurt ilçesinde araza anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı amcasının oğluna ateş etti. Kurşunların isabet ettiği , olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen şüpheli şahıs gözaltına alındı. Hüseyin Gür’ün cenazesi, Kurumuna gönderilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.11.2019 17:12
Son dakika: Arazi anlaşmazlığı yüzünden... Yaptığı dehşet!

Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt ilçesine bağlı Akçabel köyünde amca çocukları olan Hikmet G. ile Hüseyin Gür arasında iddialara göre arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma yerini kavgaya bırakması üzerine Hikmet G, yanında bulundurduğu silahla Hüseyin Gür'e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Hüseyin Gür, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Köyde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi Hikmet G'yi gözaltına aldı.

Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Hüseyin Gür'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika: Arazi anlaşmazlığı yüzünden... Yaptığı dehşet!
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