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Son Dakika: Fatih'te evde ölü bulunan kardeşler son yolculuğuna uğurlandı! Görüntüler yürekleri dağladı!
Son Dakika: Fatih'te evde ölü bulunan kardeşler son yolculuğuna uğurlandı! Görüntüler yürekleri dağladı!
Fatih'te evde ölü bulunan kardeşler son yolculuğuna uğurlandı. Edinilen son dakika bilgisine göre; 4 kardeş Fındıkzade Albayrak Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşlerin naaşını ise maskeli AFAD ekibi taşıdı. İşte son dakika haberinin detayları...