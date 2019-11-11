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Son Dakika: 'te evde ölü bulunan kardeşler son yolculuğuna uğurlandı! Görüntüler yürekleri dağladı!

'te evde ölü bulunan kardeşler son yolculuğuna uğurlandı. Edinilen son dakika bilgisine göre; Fındıkzade Albayrak Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşlerin naaşını ise maskeli AFAD ekibi taşıdı. İşte son dakika haberinin detayları...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.11.2019 18:41 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 18:46
Son Dakika: Fatih'te evde ölü bulunan kardeşler son yolculuğuna uğurlandı! Görüntüler yürekleri dağladı!

'te evlerinde ölü bulunan , Fındıkzade Albayrak Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşlerin naaşını ise maskeli AFAD ekibi taşıdı.

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Son Dakika: Fatih'te evde ölü bulunan kardeşler son yolculuğuna uğurlandı! Görüntüler yürekleri dağladı!
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